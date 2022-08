வசூல் விளம்பரம், வாட்ஸ் அப்பால் வினை.. அம்பலமான ”அன்பு” ரகசியம்! கோலிவுட்டுக்கு ஐடி கிடுக்குப்பிடி

English Summary

IT traces Whatsapp conversation between producers and financiers : சினிமா பைனான்சியர் அன்புச்செழியன் மற்றும் தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்களின் இடங்களில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை சோதனை, சினிமா படங்கள் ரூ.100 கோடி, ரூ.500 கோடி, ரூ.1000 கோடி வசூலித்ததாக வெளியிடப்படும் விளம்பரங்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களின் வாட்ஸ் அப் உரையாடல்கள் காரணமாகவே நடத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.