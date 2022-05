ஓலை குடிசையில் பிக்பாஸ் தாமரையின் அம்மா.. சொந்த வீட்டை கட்டி கொடுக்கும் ஜேம்ஸ் வசந்தன்.. சபாஷ்!

English Summary

Music Director James Vasanthan is going to build a new house for Thamarai's mother who is in damaged hut house. ஓலை குடிசையில் வசித்து வரும் பிக்பாஸ் பிரபலம் தாமரைச் செல்வியின் தாய்க்காக இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் புதியதொரு வீட்டை கட்டி வருகிறார்.