ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வந்தா அம்பானிதான்! யுரேனஸ், நெப்டியூனில் பெய்யும் வைர மழை.. எப்படி தெரியுமா?

English Summary

James Webb Space Telescope to confrim if Uranus and Neptune has diamond rains for real. நாசாவின் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி மூலம் யுரேனஸ், நெப்டியூன் கிரகங்களில் வைர மழை பெய்வதை ஆராய உள்ளனர்.