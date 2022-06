யாருக்கும் சந்தேகமே வேண்டாம்! விவசாய உற்பத்தியில் தமிழகம் புதிய சாதனை படைக்கும் -ஜவாஹிருல்லா

English Summary

Tamil Nadu will set a new record in agricultural production:விவசாய உற்பத்தியில் தமிழகம் புதிய சாதனை படைக்கும் என மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா எம்.எல்.ஏ. நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.