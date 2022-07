மாஜி அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டில் ரெய்டு.. வழக்குகள் மூலம் அதிமுகவை அழிக்க முடியாது - ஜெயக்குமார்

English Summary

Jayakumar press meet about DAVC Raid in Kamaraj house( காமராஜ் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை ஜெயக்குமார் பேட்டி) Former minister Jayakumar said that the DMK government should abandon the trend of oppressing AIADMK members. Jayakumar also said that no matter how many cases it faces, AIADMK will come back as gold.