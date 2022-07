ஒரு காலத்தில் அதிமுகவின் “பவர் சென்டர்”.. 3ஆக சிதறிய ஜெயலலிதாவின் “ஐவர் அணி” -யார் யார் எந்த பக்கம்?

English Summary

Jayalalitha's 5 men team splits into 3 after her death: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே உட்கட்சிப் பூசல் பூதாகரம் எடுத்து இருக்கும் நிலையில், ஒரு காலத்தில் ஜெயலலிதாவின் ஐவர் அணியில் இடம்பெற்று கட்சியை கட்டுபாட்டில் வைத்திருந்த 5 தலைவர்களில் தற்போது யார் யார் எந்த பக்கம் உள்ளார்கள் என்பதை பார்ப்போம்.