ஜெயலலிதா மரண மர்மம்..ஆறுமுகசாமி ஆணையத்துக்கு 14வது முறையாக கால அவகாசம் நீடிப்பு

English Summary

Jayalalithaa's Death Case Arumugasamy commission: (ஜெயலலிதா மரண வழக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை) The Tamil Nadu government extended the Arumugasamy Commission of Inquiry for the 14th time. The Tamil Nadu government has given 3 more weeks to the Arumugasamy commission investigating Jayalalithaa's death.