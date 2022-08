காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ராகுல் தலைமை ஏற்கணும்! பொறுப்பை தட்டிக் கழிக்க வேண்டாம் என கி.வீரமணி வேண்டுகோள்!

English Summary

Dravidar kazhagam demands, Rahul should take the leadership of the Congress party:தனது பிடிவாதத்தை கைவிட்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ராகுல் காந்தி தலைமை ஏற்க வேண்டும் என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.