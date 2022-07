அரசு நிகழ்வுகளில் மத சடங்கு ஏன்? அன்றே செய்தார் அண்ணா.. செந்தில்குமாருக்கு சபாஷ் போட்ட கி.வீரமணி

English Summary

K.Veeramani request TN CM MK Stalin to avoid religious rituals in Government functions and wished Dharmapuri MP Senthilkumar: அரசு கட்டடங்களுக்கு கால்கோள் விழா நடத்தும்போது ‘பூமி பூஜை’ - சடங்கு - வழிபாடு என்பன அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கும், பகுத்தறிவுக்கும் முரணானவை என்றும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தருமபுரி திமுக எம்.பி. செந்தில்குமாரை பாராட்டுவதாகவும் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்து உள்ளார்.