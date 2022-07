கள்ளக்குறிச்சி.. 2வது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் இருந்தது என்ன? கோர்ட்டில் எக்ஸ்பர்ட் சொன்ன தகவல்

English Summary

Kallakurichi Case: What is there in the second postmortem report of the student?கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் உடலை இரண்டாவது முறை பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்ட குழுவில் இருந்த தடயவியல் நிபுணர் சாந்தகுமார் மீது மாணவியின் பெற்றோர் தரப்பு புகார் வைத்துள்ளது.