கள்ளக்குறிச்சி மாணவி “கொலை இல்லை” -பள்ளியில் இருந்தது “பெயிண்ட்”.. ரத்தம் இல்ல -ஐகோர்ட் பரபர கருத்து

English Summary

Kallakurichi girl death is not murder or rape - Highcourt: கள்ளக்குறிச்சிக்கு பள்ளி மாணவி கொலையோ, பாலியல் வன்கொடுமையோ செய்யப்படவில்லை என்று ஜிப்மர் மருத்துவ அறிக்கை தெரிவித்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.