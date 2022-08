“ஏற்கனவே 2”: கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம் கொலையோ, பாலியல் கொடுமையோ இல்ல! ஆனால்.. தமிழக அரசு பரபர வாதம்

English Summary

Kallakurichi girl death is not murder or rape - Tamilnadu government in Highcourt: கள்ளக்குறிச்சிக்கு பள்ளி மாணவி கொலையோ, பாலியல் வன்கொடுமையோ செய்யப்படவில்லை என்றும், அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து இருந்தால் கொலை வழக்காக போலீஸ் மாற்ற தயங்காது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.