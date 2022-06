2 பக்கமும் வளைக்க பிளான்.. கிடைக்கிற கேப்பில் எல்லாம்.. எடப்பாடிக்கு கேட் போடும் திமுக? போச்சே!

English Summary

Kodanadu and Jayalalitha case nears climax as Edappadi Palanisamy tries to become AIADMK gen secretary. அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை உச்ச அடைந்து உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படியாவது ஒற்றை தலைமையை பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக இருக்கிறார்.