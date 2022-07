ஸ்டாலின் ஆக்சன்.. விஜிலன்ஸ் ரெய்டு! கோடநாடு கேஸ்! குறிவைக்கப்பட்ட எடப்பாடி டீம்.. அப்போ கன்பார்மா?

English Summary

Kodanadu, Vigilance raid: Is Edappadi Palanisamy fraction in AIADMK targetted by DMK?. அதிமுகவில் எடப்பாடி ஆதரவாளர்களாக இருக்கும் நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து குறி வைக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.