தேங்காய் விலை வீழ்ச்சி! ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் தர வேண்டும்! கொங்கு ஈஸ்வரன் புது ஐடியா!

Coconut oil should be provided in ration shops:தேங்காய் விலை கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்து வருவதால், தென்னை விவசாயிகள் செய்கின்ற முதலீட்டிற்கு கூட விலை கட்டுப்படி ஆவதில்லை என கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சித் தலைவர் ஈஸ்வரன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.