அதிர்ச்சி கொடுத்த அருணா ஜெகதிசன் அறிக்கை! சட்டபேரவையில் அறிக்கை வைக்கப்படும் - அமைச்சர் ரகுபதி உறுதி

English Summary

Tamil Nadu Law Minister S. Raghupathi has said that the final report of the Sterlite firing inquiry commission will be placed in the Tamil Nadu Legislative Assembly ; ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு விசாரணை ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் வைக்கப்படும் என்று தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.