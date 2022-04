இது ஒரு நாடுதானா என அரசியமைப்பு சபையை கூட்டி விவாதிக்கலாமா? தைரியம் இருக்கா? -பொங்கிய திமுக பிரமுகர்

English Summary

Let we discuss in constitution body that India is a country? - DMK Karthikeya Sivasenapathy questions to bjp minister: இந்தி தெரியாதவர்கள் இந்தியாவை விட்டே வெளியேறலாம் என உத்தரப்பிரதேச பாஜக அமைச்சர் சஞ்சய் நிஷாத் கூறி இருக்கும் நிலையில், இந்த கருத்தினை உங்களது கட்சித் தலைமை சொல்வதற்கு தைரியம் இருந்தால், நாங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற தயங்கமாட்டோம் என திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி செயலாளர் கார்த்திகேய சிவசேனாபதி தெரிவித்துள்ளார்.