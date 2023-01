ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்ஸை நேரில் சந்திப்பேன்.. எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளில் சசிகலா போட்ட குண்டால் அதிரும் அதிமுக!

English Summary

Ahead of Loksabha Elections, Sasikala said that She will meet OPS, EPS very soon.அதிமுகவை ஒன்றிணைப்பதற்காக ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரை விரைவில் நேரில் சந்திப்பேன் என சசிகலா அறிவித்திருப்பது அதிமுகவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.