அரசியலிலும் ரஜினியின் “டூப்பு” - தமிழருவி மணியனின் சாமர்த்தியம்! இளைஞரணி தலைவரான லொள்ளு சபா நடிகர்

English Summary

Lollu Sabha Jeeva in Tamilaruvi Maniyan party who is Doop artist for Rajinikanth: காந்திய மக்கள் இயக்கம் என்ற தனது கட்சியை அண்மையில் காமராஜர் மக்கள் இயக்கம் என்று மாற்றிய தமிழருவி மணியன், லொள்ளு சபா நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நடிகர் ஜீவாவை தனது கட்சியில் இளைஞரணித் தலைவராக நியமித்து உள்ளார்.