”கேப்டன் விஜயகாந்த் என் அருமை நண்பர்” - உடல்நலம் பெற வாழ்த்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

English Summary

M.K.Stalin wishes DMDK president Vijayakanth to for better health: தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் கால்களில் உள்ள 3 விரல்கள் அகற்றப்பட்டு உள்ள நிலையில், அவர் உடல் நலம்பெற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.