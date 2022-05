கழிசடையா! இது ரொம்ப தப்பு.. சர்ச்சையான குருமூர்த்தி பேச்சு.. உடனடியாக பறந்த சு வெங்கடேசன் கடிதம்

English Summary

Madurai mp su venkatesan wrote letter to Finance minister Nirmala sitharaman on Thuklag gurumurty speech: (நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் கடிதம்) madurai mp su venkatesan latest letter to Nirmala sitharaman.