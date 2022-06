தமிழகத்தை உலுக்கிய கொடுங்கையூர் லாக்அப் மரணம்.. 5 போலீசார் சஸ்பெண்ட்.. மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை

English Summary

Kodungaiyur lock up death case: (கொடுங்கையூர் லாக்அப் மரணம் மாஜிஸ்ட்ரேட் விசாரணை)Magistrate to probe Kodungaiyur lockup death of prisoner Rajasekar. Five policemen have been suspended in connection with the Kodungaiyur lockup death.