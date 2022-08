மீண்டும் அந்த “இருண்ட காலம்” பீதி கிளப்பும் மக்கள் நீதி மய்யம்! முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு வைத்த கோரிக்கை

English Summary

Makkal Needhi Maiam has said that the news that the central government has banned Tamil Nadu from buying electricity as the Tamil Nadu government owes Rs 926 crore to power generation companies is shocking ; மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு ரூ.926 கோடி பாக்கி வைத்துள்ள நிலையில், தமிழகம் மின்சாரம் வாங்க மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது என்ற செய்தி அதிர்ச்சி அளிப்பதாக மக்கள் நீதி மய்யம் தெரிவித்துள்ளார்.