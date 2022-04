இருட்டில் வடமாநிலங்கள்.. உ.பி பஞ்சாப்பில் கடும் மின்வெட்டு.. சாலையில் இறங்கிய மக்கள்.. நிலை என்ன?

English Summary

Many states in North India facing power cut due to coal shortage: Gujarat, UP in Dark. இந்தியா தனது மின்தேவைக்கு அதிகம் நம்பி இருப்பது நிலக்கரியைத்தான். மொத்த மின்சார உற்பத்தியில் இந்தியாவில் 70 சதவிகிதம் நிலக்கரியில்தான் தயாரிக்கப்படுகிறது.