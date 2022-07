வெளிநாடுகளே திரும்பி பார்க்கும்! புதுப்பொலிவு பெறும் மெரினா.. களமிறங்கிய மாநகராட்சி.. பிளான் என்ன?

English Summary

Marina beach to get a new face and decorations say Chennai Corporation officials. மெரீனா சாலையை அழகுபடுத்துவதற்காக சென்னை மாநகராட்சி புதிய திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. இதற்காக பல்வேறு துறை நிபுணர்களுடன் சென்னை மாநகராட்சி ஆலோசனை செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.