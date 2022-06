குஜராத்தை பின்னுக்கு தள்ளி! செஸ் ஒலிம்பியாட்டை தட்டி தூக்கியது இப்படிதான்! அமைச்சர் மெய்யநாதன் அதிரடி

English Summary

Tamilnadu minister Meyyanathan says totally 187 countries are participating in Chess olympiad: (தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் குறித்து அமைச்சர் மெய்யநாதன்) Meyyanathan expalins about steps taken to encourage sports among students.