’கல்லாப்பெட்டி சிங்காரம்’ எடப்பாடியை துளைத்தெடுக்கும் இரு ‘பன்னீர்’! லிஸ்ட் பெரிசாகிட்டே போகுதே!

English Summary

While O. Panneerselvam is severely criticizing Edappadi Palaniswami, who has accepted the post of Interim General Secretary of AIADMK, DMK Minister MRK Panneerselvam is also criticizing him ; எடப்பாடி பழனிசாமியை ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், தற்போது திமுக அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வமும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.