தமிழகத்தில் உரத்தட்டுப்பாடு இல்லை! உரக்கடைகள் வேண்டாத வேலையை பார்க்கக் கூடாது! அமைச்சர் எச்சரிக்கை!

English Summary

There is no fertilizer shortage in Tamil Nadu: உரங்களை பதுக்கியும், அதிக விலைக்கு விற்பனையும் செய்யும் உரக்கடைகள் மீது கடும் நடவடிக்கைகள் பாயும் என வேளாண்மைத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர் செல்வம் எச்சரித்துள்ளார்.