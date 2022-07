கிரைண்டர் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி 18%-ஆக உயர்வு.. குறைக்க நடவடிக்கை.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உறுதி

English Summary

Minister Palanivel Thiagarajan assure, Steps will be taken to reduce GST:கிரைண்டர், மோட்டார் பம்பு செட்களின் ஜிஎஸ்டியை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உறுதியளித்துள்ளார்.