ஆகஸ்ட் 16ல் தொடங்கும் பொறியியல் கலந்தாய்வு - அமைச்சர் பொன்முடி அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

English Summary

Minister Ponmudi announced Engineering counciling in Tamilnadu starts in August 16 - How to apply?: தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்டு 16 ஆம் தேதி தொடங்கப்படும் என உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அறிவித்து உள்ளார்.