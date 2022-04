மாவட்டத்திற்கு ஒரு அரசு செவிலியர் கல்லூரி! சட்டசபையில் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் புதிய தகவல்!

English Summary

Government nursing college for the Each district:மாவட்டத்திற்கு ஒரு அரசு செவிலியர் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்பதே தமிழக அரசின் இலக்கு என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.