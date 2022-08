வழிபடவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை.. முதல்வர் வாழ்த்தாவது கூறவேண்டும்.. மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன்

English Summary

( முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும்: மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ) MK Stalin should Convey his wishes for Vinayagar Chaturthi as a CM of Tamil Nadu says L.Murugan