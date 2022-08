மருதநாயகம் திரைப்பட வசனங்களை நினைவு கூர்ந்து சுதந்திர வாழ்த்து கூறிய மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன்

English Summary

(மருதநாயகம் திரைப்பட வசனங்களை நினைவு கூர்ந்து கமல்ஹாசன் சுதந்திர தின வாழ்த்து): Kamal Haasan wished Independence Day by recalling the lines spoken during the shooting of 'Marudanayakam' 25 years ago.