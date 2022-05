பேரறிவாளனுக்கு 19 வயசு... காலையில அனுப்புறோம்னு கூட்டிட்டு போனாங்க - அற்புதம்மாளின் உருக்கமான பேட்டி

English Summary

Mother of Perarivalan Arputham ammal's one year old emotional speech spreading now: ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளனை உச்சநீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ள நிலையில், கைது முதல் பரோல் கிடைத்தது வரை அனுபவித்த வலிகள் குறித்து அவரது தாயார் அற்புதம்மாள் கடந்த ஆண்டு பேசிய வீடியோவை தற்போது காணலாம்.