திமுகவை சாய்க்க.. டெல்லிக்கே லெட்டர் போட்ட சு.சாமி! முடிஞ்சா தொட்டு பாருங்க.. சீறிய திமுக எம்பி!

English Summary

Mr. Subramanian Swamy, Touch us if you can, says DMK MP to BJP leaders letter. திமுக கட்சியை தேர்தல் ஆணையம் தங்கள் பதிவில் இருந்து நீக்க வேண்டும், அவர்களின் சின்னத்தை பறிக்க வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சாமி தெரிவித்துள்ளார்.