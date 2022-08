ஜாதிகளை கையில் வச்சுக்கிட்டு.. கீழ்த்தரமான அரசியல்.. திருமாவளவன் மீது அண்ணாமலை கடும் பாய்ச்சல்!

English Summary

(வீடுகள் தோறும் தேசியக்கொடி சர்ச்சை, அண்ணாமலை திருமாவளவன் மீது விமர்சனம்): On the occasion of Independence Day, the Prime Minister had insisted on hoisting the national flag in every house, but the BJP state president Annamalai has condemned the comments made by VCK leader Thirumavalavan.