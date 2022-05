இறுக்கமான முடிச்சு.. நீட் மசோதாவை ஆளுநர் ரவி டெல்லிக்கு அனுப்பியது ஏன் தெரியுமா? சங்கதியே வேறயாம்!

English Summary

Neet Exemption bill sent to President: What is the reason behind Governor Ravi decision? நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆளுநர் ஆர். என் ரவி திடீரென குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியது ஏன்? இதற்கு பின் என்ன நடந்தது? என்பது தொடர்பாக முக்கிய விவகாரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.