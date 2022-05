நீட்.. டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்ட பந்து.. திமுகவின் 8 பெரிய மூவ்.. இறங்கி வந்த ஆளுநர்! நடந்தது என்ன?

English Summary

Neet Exemption bill sent to President: What made Governor Ravi to take this decision? நீட் விலக்கு சட்ட மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி உள்ளார் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.