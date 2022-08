சமகால தமிழ்க்கடல் வற்றிவிட்டது.. நெல்லை கண்ணன் மறைவு குறித்து வைரமுத்து, சாலமன் பாப்பையா உருக்கம்!

English Summary

Celebrities Condolences For the Loss of Nellai Kannan: ‘தமிழ்க்கடல்’ நெல்லை கண்ணன் மறைவுக்கு, தமிழ் அறிஞர்கள், பேராசிரியர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் என பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். சமூகத்திற்கு தமிழ் உணர்வை ஊட்டிக்கொண்டே இருந்தவர் நெல்லை கண்ணன் என கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார். நெல்லை கண்ணனின் மறைவு தமிழுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா தெரிவித்துள்ளார். நெல்லை கண்ணன் பேச்சை முதன்முதலில் கேட்டபோதே அவரது ரசிகர் ஆனேன் என பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.