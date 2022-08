போட்டி “பொதுக்குழு” கூட்டம் - பன்னீரின் “பலே ப்ளான்”.. ஆனால் ஒரு சிக்கல்! களமிறங்கிய லிங்கம்

English Summary

New office for OPS and ready to conduct AIADMK New general council meet: எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு நடத்திய பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு போட்டியாக புதிய பொதுக்குழு கூட்டத்தை நடத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தயாராகி வருகிறது.