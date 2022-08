பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமா? இன்றைய விலை என்ன? சென்னையில் நிலவரம் என்ன?

English Summary

No change in petrol price for consecutive 73nd day in India.நாடு முழுக்க 73வது நாளாக இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை. சென்னையில் அதே விலையில் இன்றும் பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.