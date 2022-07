கோ பேக் மோடி டிரெண்ட் செய்தால் கைதா? கமிஷ்னர் அப்படி சொல்லலை! பரவிய பொய் செய்தி! டிஆர்பி பாய்ச்சல்

English Summary

No, Commissioner Jiwal did not say anything against Go Back Modi trend ahead of Chennai Olympiad 2022. தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி வரும் நிலையில் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று சென்னை ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் சொன்னதாக பொய்யான செய்திகள் சில ஊடகங்களில் வெளியாகி உள்ளது.