2 நாளோடு ஓவர்! திமுக ஆட்சி என்றாலே மின்தடை என்ற மாயத்தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் -செந்தில் பாலாஜி

English Summary

No power cut in Tamil Nadu after that 2 days says Senthil Balaji. திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் மின் வெட்டு என்று மாய தோற்றத்தை சிலர் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் என்று மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார்.