மோடி முன்னிலையில் ஸ்டாலின் பேசியதில் என்ன தவறு? அரசியல் சாசனத்திலேயே 'ஒன்றியம்' இருக்கு: ப.சிதம்பரம்

English Summary

No wrong in calling Union government as Ondriya arasu - P.Chidambaram: ஒன்றிய அரசு என்று சொல்வதில் தவறில்லை என்றும், பிரதமர் முன்னிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தமிழக தேவைகளை எடுத்துச் சொல்வது சரியானது எனவும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்