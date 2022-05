இதெல்லாம் ஜுஜுப்பி! சோடா பாட்டில்.. கோட்சே ஆதரவு.. இதற்கு முன்பே வார்த்தையை விட்ட மன்னார்குடி ஜீயர்!

English Summary

Not only this time: Mannargudi Jeeyar made controversial statements before also. தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் யாரும் ரோட்டில் நடமாட முடியாது என்று மன்னார்குடி ஜீயர் செண்டலங்கார செண்பகாமன்னார் ஜீயர் தெரிவித்துள்ளார்.