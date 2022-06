எல்லாம் ”மேல இருக்கவங்க” பார்த்துப்பாங்க.. சந்தானம்போல் ஆதரவாளர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் ஓபிஎஸ்

English Summary

O.Panneerselvam believes Modi and Bjp and gave boost to his supporters: அதிமுக தலைமையை தன் வசப்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அடுத்தடுத்த நகர்வுகளை எடுத்துவரும் சூழலில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், அமித்ஷாவும் கைவிட மாட்டார்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களிடம் தெரிவித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.