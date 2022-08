அடுத்த 2 வாரங்கள் அக்னி பரிட்சை.. அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிரான ஓபிஎஸ் வழக்கு.. இன்று விசாரணை

English Summary

O Panneerselvam case against AIADMK general council to be heard today in MHC. அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் சார்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்த உள்ளது.