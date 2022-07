போக முடியாது.. பலம் இல்லையே! ஓபிஎஸ் வீட்டில் ஒலித்த குரல்.. விக்கித்து நின்ற 4 பேர்.. நடந்தது என்ன?

English Summary

O Panneerselvam discuss in house what to do next against Edappadi Palanisamy. அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கலக்கத்துடன் காணப்படுகிறதாம்.