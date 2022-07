முழு கண்ட்ரோலை பிடித்த எடப்பாடி டீம்.. கொதிக்கும் ஓபிஎஸ்.. தேர்தல் ஆணையத்தில் மீண்டும் முறையீடு!

English Summary

O Panneerselvam goes to election commission against new member appointments by Edapapdi Palanisamy in AIADMK . அதிமுகவில் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓ பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையீடு செய்துள்ளார்.