செஸ் போட்டிக்கு வரும் மோடி.. சிப்பாயை நகர்த்திய எடப்பாடி! குதிரையை இறக்கிய ஓபிஎஸ்! டெல்லி குறியே வேற

English Summary

O Panneerselvam or Edappadi Palanisamy: Who PM Modi will meet?சென்னையில் நடக்க உள்ள செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு பிரதமர் மோடி வருகை தர உள்ளார். நாளை பிரதமர் மோடி வர உள்ள நிலையில் அவரை நாளை மறுநாள் சந்திக்க ஓ பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி ஆகிய இரண்டு தரப்பும் தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.